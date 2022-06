FIFA 23: Nuovi Scan Faces per i calciatori del Chelsea (Di martedì 7 giugno 2022) Il club inglese del Chelsea, ?tramite i propri social ufficiali, ha informato la community che EA Sports ha effettuato delle nuove sessioni di Scan dei volti dei giocatori tesserati dal club. Il video in calce alla notizia mostra la riproduzione in game di alcuni dei giocatori che hanno ricevuto l’aggiornamento del volto. Tra i più celebri annoveriamo il centrocampista croato Mateo Kovacic ed il centrocampista italiano e campione d’europa in carica Jorginho. Oltre ai calciatori anche Thomas Tuchel ha partecipato alla sessione, ciò vuol dire che anche l’allenatore tedesco avrà un nuovo volto in FIFA 23. EA Sports non ha ancora rilasciato comunicati ufficiali ma probabilmente tutti i Nuovi volti saranno disponibili nel nuovo simulatore calcistico FIFA 23 già al day ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 7 giugno 2022) Il club inglese del, ?tramite i propri social ufficiali, ha informato la community che EA Sports ha effettuato delle nuove sessioni didei volti dei giocatori tesserati dal club. Il video in calce alla notizia mostra la riproduzione in game di alcuni dei giocatori che hanno ricevuto l’aggiornamento del volto. Tra i più celebri annoveriamo il centrocampista croato Mateo Kovacic ed il centrocampista italiano e campione d’europa in carica Jorginho. Oltre aianche Thomas Tuchel ha partecipato alla sessione, ciò vuol dire che anche l’allenatore tedesco avrà un nuovo volto in23. EA Sports non ha ancora rilasciato comunicati ufficiali ma probabilmente tutti ivolti saranno disponibili nel nuovo simulatore calcistico23 già al day ...

