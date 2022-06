Empoli | infermiere spiate sotto la doccia con una microcamera | indagati e perquisiti due tecnici che lavorano per l’ospedale

(Di martedì 7 giugno 2022) Ci sono dueper il caso dellecon unamentre si facevano laalSan Giuseppe di. Secondo quanto riportato da La Repubblica e Il Tirreno, si tratta di duecheper la struttura ed entrambi sono stati allontanati dal posto di lavoro. L’ipotesi di reato è di accesso abusivo a sistema informatico protetto da misure di sicurezza, ma secondo i quotidiani non è stata esclusa l’accusa di “revenge porn” e rimane da verificare se i due abbiano registrato e diffuso le immagini. A dare l’allarme era stata un’infermiera, dopo aver notato un piccolo punto nero sul muro mentre si stava facendo lae ha così scoperto che si trattava di una ...

"Ci sentiamo violentate" , questo è stato il primo commento delledell'ospedale di. La struttura sanitaria è da giorni sotto la lente degli inquirenti a causa di un episodio che ha indignato l'intera comunità. La segnalazione e le indagini A fine ......scorsi per la vicenda della microcamere installata nel vano docce femminile dell'ospedale di...un monitor collegato via cavo alla microcinepresa fissata nel muro della doccia usata da...Due tecnici che lavorano nell'ospedale San Giuseppe di Empoli sono finiti sul registro degli indagati: sarebbero stati loro ad allestire il sistema di spionaggio nello spogliatoio femminile. I due sos ...Ancora in corso le indagini a seguito delle denunce del personale ospedaliero di Empoli. Le infermiere sono ancora sotto choc ...