Empoli, Andreazzoli: «Esonero una sorpresa. Avevo un debito con l’ambiente» (Di martedì 7 giugno 2022) L’ormai ex allenatore dell’Empoli Andreazzoli ha parlato dell’Esonero arrivato a sorpresa Aurelio Andreazzoli, fresco ex allenatore dell’Empoli, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’Esonero arrivato a sorpresa. MESSAGGI POST Esonero – «Dopo l’Esonero dell’Empoli ho ricevuto tanti messaggi che mi hanno reso felice. Soprattutto quelli dei giocatori, che non dimenticano il rapporto che abbiamo costruito». STAGIONE MIGLIORE – «Sì, se consideriamo la salvezza conquistata in anticipo e la crescita del valore tecnico ed economico dei giocatori. Potevamo fare di più, forse, ma c’erano i presupposti per fare molto di meno». Esonero – «Non me l’aspettavo, è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) L’ormai ex allenatore dell’ha parlato dell’arrivato aAurelio, fresco ex allenatore dell’, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’arrivato a. MESSAGGI POST– «Dopo l’dell’ho ricevuto tanti messaggi che mi hanno reso felice. Soprattutto quelli dei giocatori, che non dimenticano il rapporto che abbiamo costruito». STAGIONE MIGLIORE – «Sì, se consideriamo la salvezza conquistata in anticipo e la crescita del valore tecnico ed economico dei giocatori. Potevamo fare di più, forse, ma c’erano i presupposti per fare molto di meno».– «Non me l’aspettavo, è ...

Advertising

EmpoliCalcio : Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida dell’Empoli nella prossima stagione sportiva - sportface2016 : +++#Empoli, ufficiale: Aurelio #Andreazzoli non sarà più l'allenatore dei toscani+++ - VELOSPORT1960 : - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Empoli, Andreazzoli: 'Esonero inaspettato, voglio restare in Serie A' - infoitsport : Empoli, ufficiale il nuovo allenatore: prende il posto di Andreazzoli -