«È l’unico che fa perdere un battito al mio cuore, colui che vede in me tutto il mio potenziale» ha scritto la principessa sui social. Mostrando uno splendido anello di smeraldo (Di martedì 7 giugno 2022) Nozze in vista per la principessa Martha Louise di Norvegia: la famiglia reale ha annunciato il fidanzamento ufficiale della 50enne figlia di re Harald con lo sciamano Durek Verrett, 47 anni, considerato un guru new age negli Stati Uniti. I due avevano già comunicato tre anni fa di avere una relazione, condividendo sui social due post pieni di promesse d’amore. Il comunicato di Palazzo – nel quale il re e la regina Sonja «augurano loro tutto il meglio per il futuro» – è un passaggio obbligato in vista del matrimonio. Martha Louise di Norvegia presenta il suo "boyfriend" Shaman Durek guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 7 giugno 2022) Nozze in vista per laMartha Louise di Norvegia: la famiglia reale ha annunciato il fidanzamento ufficiale della 50enne figlia di re Harald con lo sciamano Durek Verrett, 47 anni, considerato un guru new age negli Stati Uniti. I due avevano già comunicato tre anni fa di avere una relazione, condividendo suidue post pieni di promesse d’amore. Il comunicato di Palazzo – nel quale il re e la regina Sonja «augurano loroil meglio per il futuro» – è un passaggio obbligato in vista del matrimonio. Martha Louise di Norvegia presenta il suo "boyfriend" Shaman Durek guarda le foto ...

