Con la prossima generazione di CarPlay, Apple vuole prendere il controllo di tutta l'auto (Di martedì 7 giugno 2022) Alla conferenza per sviluppatori WWDC, Apple ha mostrato in anteprima la prossima versione di CarPlay che vede l'iPhone non più solo al centro dell'infotainment ma di tutta l'esperienza utente dell'auto, dal cruscotto principale ai comandi del climatizzatore.... Leggi su dday (Di martedì 7 giugno 2022) Alla conferenza per sviluppatori WWDC,ha mostrato in anteprima laversione diche vede l'iPhone non più solo al centro dell'infotainment ma dil'esperienza utente dell', dal cruscotto principale ai comandi del climatizzatore....

Advertising

romeoagresti : Possibile un nuovo ingresso nello staff tecnico di Max #Allegri per la prossima stagione. Casting aperto: dialogo i… - capuanogio : Settimana prossima l'incontro tra #Ibrahimovic e il #Milan: ci sarà la firma di un contratto con una cifra simbolic… - ladyonorato : È ufficiale: gli spin doctors del Partito Unico per #Draghi hanno deciso che la prossima etichetta con cui marchiar… - elio_venturelli : @Alessan40427338 Siete una squadra da vomito.. avete vinto con calciopoli e con il covid... per rivincere aspettate… - tootime44 : Alla prossima storia con “i don’t give a fuck” c’è solo una risposta: #jeru -