Carabinieri | Fvg ringrazia difesa democrazia | libertà | pace sociale?

Un'occasione per dire ancora una volta grazie a chi difende le nostre democrazia e libertà, garantendo la pace sociale, in un periodo fragile per questi valori. Questo il messaggio che l'assessore alle Autonomie locali e Sicurezza ha rivolto all'Arma dei Carabinieri a margine della cerimonia per il 208° anniversario della sua fondazione che si è svolta in piazza libertà a Udine.L'assessore, in rappresentanza della Regione, ha ribadito come i Carabinieri garantiscano la pace sociale, che è la natura stessa di questa democrazia e svolgano il proprio servizio non solo nelle comunità locali ma anche all'estero, diventando così baluardo di pace anche nelle missioni accanto alle forze dei Paesi alleati.

