Calciomercato Sampdoria: i blucherchiati seguono Boloca (Di martedì 7 giugno 2022) Calciomercato Sampdoria: per il centrocampo piace il classe 98 del Frosinone Daniel Boloca, ma c’è da battere una fitta concorrenza La Sampdoria si muove sul Calciomercato alla ricerca di un centrocampista per rinforzare il reparto dei blucerchiati. Tra i profili seguiti, è forte il nome di Daniel Boloca. Il calciatore rumeno classe ’98 potrebbe ripercorrere le orme di Abdelhamid Sabiri e rivelarsi un innesto prezioso dal costo limitato. Il Frosinone, club proprietario del cartellino di Boloca, spera che in estate si scateni una vera e propria asta per il centrocampista. Sulle sue tracce ci sono anche Torino, Udinese e Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022): per il centrocampo piace il classe 98 del Frosinone Daniel, ma c’è da battere una fitta concorrenza Lasi muove sulalla ricerca di un centrocampista per rinforzare il reparto dei blucerchiati. Tra i profili seguiti, è forte il nome di Daniel. Il calciatore rumeno classe ’98 potrebbe ripercorrere le orme di Abdelhamid Sabiri e rivelarsi un innesto prezioso dal costo limitato. Il Frosinone, club proprietario del cartellino di, spera che in estate si scateni una vera e propria asta per il centrocampista. Sulle sue tracce ci sono anche Torino, Udinese e Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SampNews24 : #Bonazzoli-#Salernitana, sì al riscatto. Ora la palla passa alla #Sampdoria - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, più #LaGumina che #Torregrossa per il #Modena. Il motivo #samp - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, dietrofront per #Torregrossa. I dettagli - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, c’è la conferma: i blucerchiati puntano #Boloca del #Frosinone - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, l'#Udinese si inserisce per #Cistana. La situazione #Samp #Brescia -