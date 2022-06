Uomini e Donne: Cosa Succede Tra Ida E Riccardo? Le Ultime Novità! (Di lunedì 6 giugno 2022) Nonostante la stagione di Uomini e Donne si sia conclusa, Ida Platano e Riccardo Guarnieri restano al centro del Gossip. In molti si stanno domandando Cosa stia Succedendo tra loro. Torneranno insieme oppure no? A fare chiarezza sui loro attuali rapporti, sono stati proprio i diretti interessati, in una recente intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne. Ecco Cosa hanno raccontato! Ida Platano ancora scossa dopo essere stata delusa da Riccardo La stagione di Uomini e Donne si è appena conclusa ed ora in molti si stanno domandando Cosa stia Succedendo tra Ida e Riccardo. Dopo l’epico scontro andato in onda in una delle Ultime ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 6 giugno 2022) Nonostante la stagione disi sia conclusa, Ida Platano eGuarnieri restano al centro del Gossip. In molti si stanno domandandostiando tra loro. Torneranno insieme oppure no? A fare chiarezza sui loro attuali rapporti, sono stati proprio i diretti interessati, in una recente intervista rilasciata al Magazine di. Eccohanno raccontato! Ida Platano ancora scossa dopo essere stata delusa daLa stagione disi è appena conclusa ed ora in molti si stanno domandandostiando tra Ida e. Dopo l’epico scontro andato in onda in una delle...

