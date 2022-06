UFFICIALE, Sottil lascia l'Ascoli: via libera per andare all'Udinese (Di lunedì 6 giugno 2022) Attraverso una nota UFFICIALE, l'Ascoli ha comunicato la risoluzione del contratto con l'allenatore Andrea Sottil: "L’Ascoli... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) Attraverso una nota, l'ha comunicato la risoluzione del contratto con l'allenatore Andrea: "L’...

Advertising

sportli26181512 : UFFICIALE, Sottil lascia l'Ascoli: via libera per andare all'Udinese: Attraverso una nota ufficiale, l'Ascoli ha co… - calciomercatopp : UFFICIALE, Sottil lascia l'Ascoli: via libera per andare all'Udinese - psb_original : Ascoli, ufficiale la separazione con Sottil: rescisso il contratto del tecnico #SerieB - calciomercatopp : UFFICIALE: L'Ascoli saluta definitivamente Sottil. Risolto il contratto del tecnico - MonicaTox69 : Ufficiale: Sottil ha rescisso con l'Ascoli -