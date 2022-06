Ucraina: Meloni,posizione non cambia ma non salviamo Governo (Di lunedì 6 giugno 2022) "La nostra posizione rimane la stessa, fermo restando che non siamo disposti a salvare il Governo: per noi, questo Governo prima va a casa, meglio è". Lo ha detto la leader di Fratelli d'italia ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) "La nostrarimane la stessa, fermo restando che non siamo disposti a salvare il: per noi, questoprima va a casa, meglio è". Lo ha detto la leader di Fratelli d'italia ...

Advertising

iconanews : Ucraina: Meloni,posizione non cambia ma non salviamo Governo - AnselmoCassiel : RT @sabinadelsabina: La Meloni si dice pronta a sostenere il Governo se mancheranno voti su risoluzione Ucraina. - Marco36116213 : RT @sabinadelsabina: La Meloni si dice pronta a sostenere il Governo se mancheranno voti su risoluzione Ucraina. - marisaLaDestra : @Luigichilds In questo momento di ostentato 'Atlantismo' in una #guerra indotta e voluta dall'America di #Biden, ur… - rapisarda_beppe : RT @sabinadelsabina: La Meloni si dice pronta a sostenere il Governo se mancheranno voti su risoluzione Ucraina. -