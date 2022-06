Ucraina, continua l’offensiva russa a Severodonetsk. Le imprese tedesche: no allo stop al gas di Mosca – Il live blog (Di lunedì 6 giugno 2022) Nel 103esimo giorno della guerra in Ucraina gli Stati Uniti hanno avvertito 14 paesi che tre navi russe cariche di quello che viene definito come «grano ucraino rubato» sono dirette verso l’Africa. Ieri il presidente Zelensky ha visitato la città di Zaporizhzhia e ha incontrato gli sfollati di Mariupol, evacuati dalla città e dall’acciaieria Azovstal. Intanto ieri la Russia ha colpito Kiev con tre missili per la prima volta da più di un mese, mentre il presidente Vladimir Putin ha minacciato di colpire nuovi obiettivi se le nazioni dell’Occidente forniranno missili a lungo raggio a Kiev. L’Ucraina ha detto di aver ripreso il controllo di Severodonetsk, mentre l’operatore nucleare statale Energoatom ha accusato Mosca di aver lanciato missili vicino alla centrale di Mykolaiv. 9.30 – Le imprese ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Nel 103esimo giorno della guerra ingli Stati Uniti hanno avvertito 14 paesi che tre navi russe cariche di quello che viene definito come «grano ucraino rubato» sono dirette verso l’Africa. Ieri il presidente Zelensky ha visitato la città di Zaporizhzhia e ha incontrato gli sfollati di Mariupol, evacuati dalla città e dall’acciaieria Azovstal. Intanto ieri la Russia ha colpito Kiev con tre missili per la prima volta da più di un mese, mentre il presidente Vladimir Putin ha minacciato di colpire nuovi obiettivi se le nazioni dell’Occidente forniranno missili a lungo raggio a Kiev. L’ha detto di aver ripreso il controllo di, mentre l’operatore nucleare statale Energoatom ha accusatodi aver lanciato missili vicino alla centrale di Mykolaiv. 9.30 – Le...

Advertising

martaottaviani : Oggi su @Avvenire_Nei il dramma dei bambini ucraini portati in #Russia e le leggi volute da #Putin per dare loro ci… - _Nico_Piro_ : La Russia continua ad aver produzione centralizzata di certi prodotti come ai tempi sovietici. Mancano componenti c… - diMartedi : #Travaglio su #Ucraina: 'E' nobile dire che non deve vincere la Russia ma dal regno dei sogni si deve scendere alla… - indicedilettura : RT @IncalNero: Esprimo la mia solidarietà a @_Nico_Piro_, attaccato in massa per il suo ultimo libro e accusato di filoputinismo. Tutta que… - Frankf1842 : RT @IncalNero: Esprimo la mia solidarietà a @_Nico_Piro_, attaccato in massa per il suo ultimo libro e accusato di filoputinismo. Tutta que… -