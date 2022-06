Tennis, Ranking WTA (6 giugno 2022): Swiatek regina incontrastata, Trevisan irrompe in Top-30 (Di lunedì 6 giugno 2022) La WTA ha una regina incontrastata ed è Iga Swiatek. La polacca ha vinto per la seconda volta in carriera il Roland Garros, portando a 35 la serie di successi consecutivi nel circuito. Un dominio assoluto, come dimostra anche l’attuale classifica mondiale, visto che Swiatek ha oltre quattromila punti di vantaggio sulla seconda, l’estone Anett Kontaveit, che ha raggiunto il suo miglior Ranking in carriera. Terza posizione per la spagnola Paula Badosa davanti alla tunisina Ons Jabeur, anche lei per la prima volta tra le prime quattro della classifica mondiale. Una new entry in Top-10 è l’americana Jessica Pegula, mentre è crollata la ceca Barbora Krejcikova, vincitrice lo scorso anno a Parigi e scivolata ora fuori dalle prime dieci del mondo. Da segnalare anche la scalata di Cori Gauff, che ora è ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) La WTA ha unaed è Iga. La polacca ha vinto per la seconda volta in carriera il Roland Garros, portando a 35 la serie di successi consecutivi nel circuito. Un dominio assoluto, come dimostra anche l’attuale classifica mondiale, visto cheha oltre quattromila punti di vantaggio sulla seconda, l’estone Anett Kontaveit, che ha raggiunto il suo migliorin carriera. Terza posizione per la spagnola Paula Badosa davanti alla tunisina Ons Jabeur, anche lei per la prima volta tra le prime quattro della classifica mondiale. Una new entry in Top-10 è l’americana Jessica Pegula, mentre è crollata la ceca Barbora Krejcikova, vincitrice lo scorso anno a Parigi e scivolata ora fuori dalle prime dieci del mondo. Da segnalare anche la scalata di Cori Gauff, che ora è ...

