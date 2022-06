RISULTATI | WWE Hell in a Cell 2022

(Di lunedì 6 giugno 2022) La notte tra il 5 ed il 6 giugno è la notte diin a. Il nuovo premium live event della WWE si tiene quest’anno alla Allstate Arena di Chicago, dove si disputano 7 match di grande rilievo. In particolare la WWE ci proporrà ben 7 match (almeno tra quelli annunciati ufficialmente) tra cui un soloin a. Il main event dello show dovrebbe essere proprio il match nella gabbia mentre ad aprire lo show sarà il match per il titolo femminile di Raw, in cui Bianca Belair difenderà la propria cintura dall’assalto di due rivali pluri-titolate come Asuka e Becky Lynch. Per seguire lo show -sempre e solo in lingua originale- bisognerà essere abbonati al WWE Network, la piattaforma di streaming della WWE. Raw Women’s Championship match: Bianca Belair vs. Becky Lynch vs. ...

Un nome non scredita iprecedenti di nessuna famiglia. Potrei costruire la mia intera ... Simone Johnson ha scelto il nome di Ava Raine e in molti non hanno gradito il fatto che lale ...di AEW Double or Nothing Buy In: Hook & Danhausen battono Tony Nese & Rick Sterling Nel ... questa volta aiutata dall'interferenza a sorpresa di Stokely Hathaway, ex superstar della... SPOILER: Risultati di WWE Friday Night SmackDown del 3/6/2022