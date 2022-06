Referendum giustizia 12 giugno 2022 | tutto sui quesiti per cui si vota

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA – Domenica 12, dalle ore 7 alle ore 23, siper i 5referendari che andranno a incidere sulla riforma del sistema giudiziario. Nello specifico, sono 5Abrogativi indetti con Decreto del Presidente della Repubblica. Ecco qui di seguito le schede che verranno proposte agli elettori: la scheda di colore rosso per il1, abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi la scheda di colore arancione per il2, limitazione delle misure cautelari con l’abrogazione dell’ultimo inciso dell’articolo 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, ...