Perché parlarne? (Di lunedì 6 giugno 2022) È questa la domanda che mi pongono più spesso. Toh, la seconda domanda che mi pongono più spesso dopo “come cazzo ti sei pettinato?”. È anche una domanda che mi pongo con una grande frequenza, non dico quotidianamente, ma almeno ogni singola volta che apro un file word e mi accingo a scrivere qualcosa. Domanda che ovviamente è più retorica che concreta. Vedo i video dell’imbarazzante esibizione di Emma sul palco di Imola dove poco dopo Vasco ha tenuto la terza tappa del suo tour 2022, lei sguaiata come sempre, a urlare laddove dovrebbe cantare, e comunque urlare canzoni che già di loro sarebbero imbarazzanti, l’arroganza di sentirsi una artista lei che è uno dei più inquietanti enigmi del nostro sistema musica, una miracolata che molto deve a Maria De Filippi e che con tempo è riuscita nell’incredibile impresa di andare a erodere un successo che le aveva ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) È questa la domanda che mi pongono più spesso. Toh, la seconda domanda che mi pongono più spesso dopo “come cazzo ti sei pettinato?”. È anche una domanda che mi pongo con una grande frequenza, non dico quotidianamente, ma almeno ogni singola volta che apro un file word e mi accingo a scrivere qualcosa. Domanda che ovviamente è più retorica che concreta. Vedo i video dell’imbarazzante esibizione di Emma sul palco di Imola dove poco dopo Vasco ha tenuto la terza tappa del suo tour 2022, lei sguaiata come sempre, a urlare laddove dovrebbe cantare, e comunque urlare canzoni che già di loro sarebbero imbarazzanti, l’arroganza di sentirsi una artista lei che è uno dei più inquietanti enigmi del nostro sistema musica, una miracolata che molto deve a Maria De Filippi e che con tempo è riuscita nell’incredibile impresa di andare a erodere un successo che le aveva ...

CornaEorgoglio : @SOLOJUVE11 @armagio A casa milan?la persona a cui ti riferisci ha fatto metà delle sue ricchezza con il portafogli… - fvlldream : ho troppo bisogno di parlarne con qualcuno in questo momento ma non ho nessuno con cui poterlo veramente fare perch… - BondMela : @salutiebRaci1 @LaCappellaia4 Ciao, posso sapere se c'è un gruppo telegram 'ufficiale'? Perché piacerebbe anche a m… - VietatoMorireE : anticoncezionali siano gomme da masticare, che il pene diventi duro per un malfunzionamento metabolico e che ti rit… - luciapulichino : @SkyTG24 mi piace quel 'no allarme'. Se non c'è pericolo, perchè continuate a parlarne, se non per creare apprensio… -

Quando il jazz sbarcò a Roma ... per chi lo ha vissuto, musicisti e non, e mi piacerebbe che arrivasse ai giovani perché è una grande lezione di vita. A Pepito e a Picchi Pignatelli dobbiamo tanto, e parlarne è un po' come ... Incontro candidato Scuderi - Confcommercio Lazio Nord Perché parlarne solo tre giorni all'anno Abbiamo delle potenzialità che pochi altri territori hanno e non sappiamo sfruttarli. Possediamo la più benefica acqua termale d'Italia e, finora, non siamo ... OptiMagazine ... per chi lo ha vissuto, musicisti e non, e mi piacerebbe che arrivasse ai giovaniè una grande lezione di vita. A Pepito e a Picchi Pignatelli dobbiamo tanto, eè un po' come ...solo tre giorni all'anno Abbiamo delle potenzialità che pochi altri territori hanno e non sappiamo sfruttarli. Possediamo la più benefica acqua termale d'Italia e, finora, non siamo ... Perché parlarne