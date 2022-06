Operazione contro abbandono rifiuti: multe dei vigili urbani (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Questa mattina agenti del Nucleo Ambientale del Comando di Polizia Municipale, diretti dal Comandante Rosario Battipaglia e coordinati dal Capitano Mario Elia, hanno elevato 7 verbali da 500 euro per abbandono di rifiuti ai danni di altrettanti esercizi pubblici e stabilimenti balneari nella zona dello Stadio Arechi – via Gen. Clark e nei pressi del Parco dell’Irno. Le aree adibite a discarica sono state bonificate con l’ausilio di operai di Salerno Pulita. L’Operazione odierna segue quelle effettuate nel corso del fine settimana appena trascorso, in particolare nelle aree del centro cittadino, che hanno portato ad elevare 14 verbali da 500 euro a danno di privati cittadini, attività commerciali e di una struttura alberghiera. Le attività della Polizia Municipale a contrasto del fenomeno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Questa mattina agenti del Nucleo Ambientale del Comando di Polizia Municipale, diretti dal Comandante Rosario Battipaglia e coordinati dal Capitano Mario Elia, hanno elevato 7 verbali da 500 euro perdiai danni di altrettanti esercizi pubblici e stabilimenti balneari nella zona dello Stadio Arechi – via Gen. Clark e nei pressi del Parco dell’Irno. Le aree adibite a discarica sono state bonificate con l’ausilio di operai di Salerno Pulita. L’odierna segue quelle effettuate nel corso del fine settimana appena trascorso, in particolare nelle aree del centro cittadino, che hanno portato ad elevare 14 verbali da 500 euro a danno di privati cittadini, attività commerciali e di una struttura alberghiera. Le attività della Polizia Municipale a contrasto del fenomeno ...

