Nations League | Austria-Danimarca in ritardo | problemi a Vienna

(Di lunedì 6 giugno 2022), dove all’Ernst Happel Stadion è in programma il match travalida per la seconda giornata di. La partita sarebbe dovuta iniziare circa mezz’ora fa, ma ancora l’arbitro non ha potuto dare il via col classico fischio d’inizio. Un’improvvisa interruzione dell’elettricità, infatti, sta impedendo all’arbitro Collum di far iniziare la partita. Il fischio d’inizio tarda dunque ad arrivare. Gli spettatori hanno cercato di illuminuare lo stadio con i loro telefoni, ma, ovviamente, non è sufficiente per poter giocare la partita. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Inter : ?? | NATIONS LEAGUE ?? I nerazzurri impegnati nei match di #NationsLeague, ecco come sono andati ?? - DiMarzio : Il programma delle partite di oggi di #NationsLeague - Eurosport_IT : Da pochi giorni è il ragazzo simbolo della Nazionale Italiana, e di questo giovane azzurro ne parla il papà: 'Gli h… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #NationsLeague | @Azzurri, le parole di @robymancio alla vigilia della gara contro l'Ungheria - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #NationsLeague | @Azzurri, le parole di #Barella alla vigilia della gara contro l'Ungheria -

2 Prosegue il programma della seconda giornata di, con sette partite in questo lunedì. Si parte alle 18 con il gruppo 1 della Lega D , la Lettonia trova il secondo successo consecutivo contro il Liechtenstein , grazie alla rete di ...Commenta per primo Balint Vecsei , centrocampista dell' Ungheria , parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida dicon l'Italia: 'Mi sento molto motivato, quando ho visto i sorteggi ero molto contento e non vedo l'ora di affrontare questa sfida'. PREPARAZIONE - 'Ci siamo preparati molto bene a ...Austria-Danimarca non è ancora iniziata a causa di un black out Doveva cominciare alle 20.45 Austria-Danimarca, invece al momento le squadre non sono ancora scese in campo. Il motivo Un black out a V ...La rete di Szoboszlai dagli undici metri ha infatti regalato il primo storico trionfo sui Tre Leoni vice campioni d’Europa. La Nazionale a Cesena – I precedenti al Dino Manuzzi. Il Dino Manuzzi di Ces ...