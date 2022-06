Microsoft: annunciato un secondo Showcase Xbox e Bethesda (Di lunedì 6 giugno 2022) Microsoft ha annunciato un nuovo evento che si terrà dopo L’Xbox e Bethesda Games Showcase, ecco i dettagli su orario e data L’Xbox e Bethesda Games Showcase andrà in onda alla fine di questa settimana e ora è stata confermata una seconda presentazione per il 14 giugno. Questa domenica, 12 giugno, la vetrina virtuale videoludica targata Microsoft e Bethesda probabilmente mostrerà “in azione” alcuni importanti titoli che abbiamo già visto, oltre a rivelarne di nuovi di zecca. E ora, come rivelato sul blog Xbox, un altro evento della durata di 90 minuti il ??14 giugno avrà ancora più trailer, oltre a uno sguardo più approfondito ad alcuni dei nuovi annunci. Microsoft: “Approfondiremo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 6 giugno 2022)haun nuovo evento che si terrà dopo L’Games, ecco i dettagli su orario e data L’Gamesandrà in onda alla fine di questa settimana e ora è stata confermata una seconda presentazione per il 14 giugno. Questa domenica, 12 giugno, la vetrina virtuale videoludica targataprobabilmente mostrerà “in azione” alcuni importanti titoli che abbiamo già visto, oltre a rivelarne di nuovi di zecca. E ora, come rivelato sul blog, un altro evento della durata di 90 minuti il ??14 giugno avrà ancora più trailer, oltre a uno sguardo più approfondito ad alcuni dei nuovi annunci.: “Approfondiremo ...

