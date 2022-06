Jennifer Lopez, impossibile non notare i suoi occhiali: si è mostrata così (Di lunedì 6 giugno 2022) ai suoi numerosissimi followers. Per lei il tempo sembra non passare mai. A 52 anni, Jennifer Lopez è un’icona di stile e di bellezza proprio come circa 25 anni fa, agli inizi della sua brillante carriera. E attraverso il suo seguitissimo canale social, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 6 giugno 2022) ainumerosissimi followers. Per lei il tempo sembra non passare mai. A 52 anni,è un’icona di stile e di bellezza proprio come circa 25 anni fa, agli inizi della sua brillante carriera. E attraverso il suo seguitissimo canale social, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Corriere : Jennifer Lopez si commuove agli Mtv Awards e saluta il fidanzato Ben Affleck: 'Sarò a casa per cena' - infoitcultura : Perché Jennifer Lopez ha ringraziato 'chi mi ha mentito' e 'mi ha spezzato il cuore' - infoitcultura : Il beauty look di Jennifer Lopez agli MTV Movie & TV Awards e quelli delle altre star - infoitcultura : I migliori look dagli MTV Awards 2022: dal cut out di Jennifer Lopez al trasformismo di Vanessa Hudgens - infoitcultura : MTV 2022, Jennifer Lopez: look in pelle (e le lacrime sul palco) -