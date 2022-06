Il romanzo di Ermal Meta diventerà una fiction

(Di lunedì 6 giugno 2022) Domani è per sempre scritto dasta riscuotendo un successo tale che in cantiere c’è già una trasposizione sul piccolo schermo come. “Domani e per sempre” è uscito il 19 maggio e sta riscuotendo davvero un grande successo. Il libro racconta la saga di una famiglia che inizia a partire dal 1943, del legame di un nonno con il proprio nipote e della grande storia tra Albania, Germania e Stati Uniti. Al centro della narrazione delc’è Kajan, che ha avuto una fortuna rara, un talento indiscusso per il pianoforte, e una grande sfortuna: nascere nel corso della Seconda Guerra Mondiale, in Albania. È il 1943 e Kajan vive in una fattoria con la famiglia e con suo nonno Betim nella campagna albanese. I suoi genitori sono partigiani e sono sulle montagne a combattere contro i nazisti. L’esistenza di ...

