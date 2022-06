Il gioco delle cifre. L'entourage di Mertens smentisce: 'Non sono quelle le cifre' (Di lunedì 6 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport riporta invece una presunta smentita dello stesso entourage del calciatore chiarendo che Dries avrebbe solo chiesto di spalmare in due anni la clausola scritta di rinnovo ... Leggi su 100x100napoli (Di lunedì 6 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport riporta invece una presunta smentita dello stessodel calciatore chiarendo che Dries avrebbe solo chiesto di spalmare in due anni la clausola scritta di rinnovo ...

Advertising

SimonaMalpezzi : Con il voto sul #Fitfor55 il parlamento europeo potrà varare un piano decisivo per ridurre le emissioni di gas serr… - myIordxerm : ho fatto a mia mamma il gioco di tik tok delle celebrità sto morendo - Robypennny : RT @pedro10813536: @LeonardoPanetta Al ministro @robersperanza il gioco delle mascherine piace! Non puoi tirarle via…con cosa gioca dopo? - gbiancia : @mifo1069 @fenice_risorta La situazione è molto complessa proprio per via del gioco delle parti politico in cerca d… - CMarziane : RT @IlariaBifarini: Ormai da due anni il copione è il medesimo: allentamento delle restrizioni e del terrorismo pseudopandemico in estate e… -