Fiorentina, il riscatto di Piatek in forte dubbio: cifre troppo elevate (Di lunedì 6 giugno 2022) Calciomercato Fiorentina: in bilico il futuro di Piatek. Il riscatto da parte dei viola non è così scontato come sembrava Il futuro di Piatek alla Fiorentina resta in bilico, considerando anche che Italiano punterà forte su Cabral nella prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il riscatto dall’Hertha Berlino resta difficile. I viola dovrebbero infatti pagare 15 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva. E allora l’affare potrebbe farsi solo con un maxi sconto da parte dei tedeschi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Calciomercato: in bilico il futuro di. Ilda parte dei viola non è così scontato come sembrava Il futuro diallaresta in bilico, considerando anche che Italiano punteràsu Cabral nella prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ildall’Hertha Berlino resta difficile. I viola dovrebbero infatti pagare 15 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva. E allora l’affare potrebbe farsi solo con un maxi sconto da parte dei tedeschi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Fiorentina, in dubbio il riscatto di #Piatek ?? - kodiaq_malamute : RT @SpaceViola_: Stasera torna #SpaceViola ?? Sarà in nostra compagnia il direttore e responsabile di @fiorentina_it, @NMisul ?? Saranno tant… - lorenzooleporee : RT @SpaceViola_: Stasera torna #SpaceViola ?? Sarà in nostra compagnia il direttore e responsabile di @fiorentina_it, @NMisul ?? Saranno tant… - AMasterPotato : RT @SpaceViola_: Stasera torna #SpaceViola ?? Sarà in nostra compagnia il direttore e responsabile di @fiorentina_it, @NMisul ?? Saranno tant… - nicosalee : RT @SpaceViola_: Stasera torna #SpaceViola ?? Sarà in nostra compagnia il direttore e responsabile di @fiorentina_it, @NMisul ?? Saranno tant… -