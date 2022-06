Fiano: "Giusto intervistare i portavoce di Putin, ma bisognava essere più duri con la Zahkarova" (Di lunedì 6 giugno 2022) "Come era prevedibile sulla trasmissione a cui ho partecipato ieri sera, Non è l'Arena condotta da Massimo Giletti, si stanno scatenando molte polemiche", spiega ad Affaritaliani.it il deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano, presente ieri in studio su La7 alla trasmissione Non... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 6 giugno 2022) "Come era prevedibile sulla trasmissione a cui ho partecipato ieri sera, Non è l'Arena condotta da Massimo Giletti, si stanno scatenando molte polemiche", spiega ad Affaritaliani.it il deputato del Partito Democratico Emanuele, presente ieri in studio su La7 alla trasmissione Non... Segui su affaritaliani.it

Advertising

maurorosar : RT @GierenHg: Trovo che Fiano e la Myrta Merlino si mettono in cattedra a giudicare altre culture, questo è tipico in Italia, quando arriva… - GierenHg : Trovo che Fiano e la Myrta Merlino si mettono in cattedra a giudicare altre culture, questo è tipico in Italia, qua… - pibo53 : @QRepubblica CARO FIANO DI VORREI FAR PROVARE COSA HO PèROVATO IO E POI ALLA MAGISTRATURA GLI DARAI IL NOME GIUSTO !! - rosatrcz : @di_reddito Io preferisco i rossi ma bevo volentieri Falanghina, Fiano, Greco di Tufo giusto per citarne qualcuno.… -