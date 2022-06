Dayane Mello e la dedica per la figlia Sofia: “Noi” (Di lunedì 6 giugno 2022) Momento emozionante sui social per Dayane Mello: la modella brasiliana regala un pensiero alla figlia Sofia Quando Dayane Mello è colta da momenti di irrefrenabile dolcezza regala sempre emozioni speciali. La showgirl brasiliana ed ex concorrente del GF Vip ha catturato l’attenzione dei suoi follower nelle ultime ore, postando alcuni scatti insieme alla stupenda figlia Sofia. Insieme nel letto, Dayane e la sua bimba hanno creato ancora una volta quella magia che nasce solamente nei momenti che condividono: “Noi” – ha scritto la modella su Instagram come didascalia del post – . E la bellezza di entrambe e del momento non poteva non attirare la curiosità dei fan e anche di alcune amiche della Mello. Tra i vari commenti ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Momento emozionante sui social per: la modella brasiliana regala un pensiero allaQuandoè colta da momenti di irrefrenabile dolcezza regala sempre emozioni speciali. La showgirl brasiliana ed ex concorrente del GF Vip ha catturato l’attenzione dei suoi follower nelle ultime ore, postando alcuni scatti insieme alla stupenda. Insieme nel letto,e la sua bimba hanno creato ancora una volta quella magia che nasce solamente nei momenti che condividono: “Noi” – ha scritto la modella su Instagram come didascalia del post – . E la bellezza di entrambe e del momento non poteva non attirare la curiosità dei fan e anche di alcune amiche della. Tra i vari commenti ...

Advertising

361_magazine : Momento tenero tra #Dayane e Sofia - Katikat13086630 : RT @redazionerumors: Dayane Mello, weekend in dolce compagnia: gli scatti col nuovo fidanzato #dayanemello #mellos - UpDayane : RT @redazionerumors: Dayane Mello, weekend in dolce compagnia: gli scatti col nuovo fidanzato #dayanemello #mellos - r_tabcd9270 : RT @isabel_1609: Dayane Mello ?? e l'amore per la sua piccola Sofia ???????? - Tania89443693 : RT @redazionerumors: Dayane Mello, weekend in dolce compagnia: gli scatti col nuovo fidanzato #dayanemello #mellos -