Clima e crisi umanitarie, il doppio allarme di Mattarella (Di lunedì 6 giugno 2022) Nella Giornata Mondiale dell'Ambiente, il capo dello Stato sottolinea infatti che "il destino dell'uomo e quello dell'ambiente non sono mai stati cosi' strettamente connessi" 6 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) Nella Giornata Mondiale dell'Ambiente, il capo dello Stato sottolinea infatti che "il destino dell'uomo e quello dell'ambiente non sono mai stati cosi' strettamente connessi" 6 giugno 2022

Advertising

SlowFoodItaly : Carlo Petrini: «Ci troviamo in un momento storico di crisi. Ma proprio per questo non dobbiamo diminuire l’attenzio… - patriziaznews : RT @SlowFoodItaly: Carlo Petrini: «Ci troviamo in un momento storico di crisi. Ma proprio per questo non dobbiamo diminuire l’attenzione ve… - Perla19733917 : RT @vlastablom: Mattarella: 'Guerra scellerata, rischi clima e crisi umanitarie' Questo ancora quanto dura a raccontarci le novelle dello s… - voceditalia : #Italia | Clima e crisi umanitarie, il doppio allarme del Presidente Mattarella. - c_komanda : RT @SlowFoodItaly: Carlo Petrini: «Ci troviamo in un momento storico di crisi. Ma proprio per questo non dobbiamo diminuire l’attenzione ve… -