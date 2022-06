Chiara Ferragni | la dedica più bella non è per Fedez | web in tilt

(Di lunedì 6 giugno 2022)si è lasciata andare ad una bellissimad’amore che ha mandato il web inanche perché non è rivolta a suo maritoè uno dei personaggi che hanno fatto la storia del nostro tempo. L’imprenditrice digitale non solo è stata la prima a credere nell’importanza dei social, creando una nuova professione, ma anche lanciando numerose iniziative, legate al mondo della cultura e della solidarietà, che hanno dato vita a numerose occasioni. Laè riuscita a creare un vero e proprio impero e gli utenti della rete non solo provano un grande sentimento di stima nei suoi confronti, ma sono entrati in empatia in quanto lei è solita condividere con tutti loro alcuni attimi della sua vita privata ...

Advertising

trash_italiano : Riassunto diretta Fedez, Tananai, Mara Sattei, Chiara Ferragni e Luis Sal. #LaDolceVita - ebbe__ : Se mio frate @Tananai5 si fa, anche simpaticamente, Chiara Ferragni, potrei seriamente chiamare mio figlio Alberto.… - itsannieilibon : RT @itsmc17: che voglia di fare serata insieme a chiara ferragni e fedez al karaoke - itsmc17 : che voglia di fare serata insieme a chiara ferragni e fedez al karaoke - bieberverse : Chiara Ferragni la miglior performer di questa diretta, spiace ma é così -

Fedez, Tananai e Mara Sattei insieme in La dolce vita: 'Il titolo non piace a' La nuova canzone La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei raccontata in un'intervista a Linus e Nicola. Tananai spiega perché è arrivato ultimo a Sanremo, mentre Fedez rivela un ...Prima di lei, hanno intrecciato le piccole ciocche, e . Tutte pazze per questa acconciatura facilissima da realizzare: basta separare la chioma a metà, selezionare una piccola ciocca ...Le treccine laterali sono l’hair look del momento. Legate dietro la nuca o lasciate lungo il viso tengono in ordine i capelli col caldo ...Mara Sattei sul fratello Tha Supreme: 'Facciamo musica da quando siamo piccoli'. Nel progetto di La dolce vita figura anche Mara Sattei, la voce femminile del ritornello, che in più di un’occasione ha ...