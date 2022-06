Calciomercato Milan – Cambio strategia | tutto sul top player? Il punto

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ilha le idee molto chiare per questoestivo. In dirigenza, però, stanno riflettendo sul da farsi tra difesa ed attacco

Advertising

cmdotcom : #Milan, il vice di #Wilmots: '#DeKetelaere è il #Totti del Belgio. #Origi? Un top player!' - GiovaAlbanese : La #Roma apre alla cessione di #Zaniolo partendo da una richiesta di 50 milioni. Possibilità di apertura a formule… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: da #Botman a #Bremer a #Berardi e #DeKetelaere (e non solo): le prime mosse del… - Fantacalcio : Milan, schiarita sul rinnovo di Leao: i rossoneri blindano la loro stella - MilanWorldForum : Milan tra Florenzi, Zaniolo e De Ketelaere. Le news QUI -) -

Arrivando alsi spera che possa esprimersi meglio, ad un livello superiore rispetto a quanto fatto prima'.Commenta per primo Secondo le ultime indiscrezioni, per sbloccare la trattativa tra Romagnoli e la Lazio serve prima la cessione di Acerbi.Dai club italiani a quelli esteri, tante le piste che si potrebbero aprire per il brasiliano dovesse iniziare il giro di difensori ...Il Sassuolo deve far fronte all’offensiva del Monza, che vuole rafforzare la propria rosa. Adriano Galliani ha pronta l’offerta per tre giocatori emiliani. Con i discorsi sulle cessioni di Scamacca, B ...