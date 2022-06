Calciomercato Juventus, summit in arrivo: Agnelli ha già una proposta (Di lunedì 6 giugno 2022) In casa Juventus la società ha come priorità la questione rinnovi. Sono diversi i giocatori nel club con il futuro ancora in bilico. Oltre a cercare rinforzi in vista per la prossima stagione, in casa Juventus sono molto attenti alla questione rinnovi. Dopo aver negato il prolungamento di contratto a Bernardeschi e Dybala, il club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 6 giugno 2022) In casala società ha come priorità la questione rinnovi. Sono diversi i giocatori nel club con il futuro ancora in bilico. Oltre a cercare rinforzi in vista per la prossima stagione, in casasono molto attenti alla questione rinnovi. Dopo aver negato il prolungamento di contratto a Bernardeschi e Dybala, il club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiovaAlbanese : Nei prossimi giorni summit alla Continassa con l'entourage di #Fagioli: all'ordine del giorno il rinnovo e il proge… - GiovaAlbanese : Quanto al discorso rinnovo, non ha aggiunto niente di nuovo a quanto ricostruito nelle ultime settimane. #DeLigt vu… - Paolo_Bargiggia : Siccome in tanti mi chiedete un parere in merito, sarò chiaro come sempre: l'olandese ha assolutamente ragione. Se… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: GAZZETTA, Contratto De Ligt: è braccio di ferro - MondoBN : GAZZETTA, Contratto De Ligt: è braccio di ferro -