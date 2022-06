Cagliari, il nuovo allenatore arriva in settimana: c’è la conferma (Di lunedì 6 giugno 2022) Il direttore generale Passetti e il DS Capozucca hanno fatto il punto sulla situazione allenatore Cagliari: i dettagli Giornata di conferenza stampa congiunta tra il direttore generale Passetti e il DS Capozucca per il Cagliari. Proprio quest’ultimo ha comunicato che la scelta dell’allenatore è ormai imminente e l’annuncio potrebbe avvenire mercoledì o giovedì 9 giugno. Diversi i profili seguiti: Inzaghi, Andreazzoli, De Rossi, Liverani e come rivelato nella giornata di ieri dalla nostra redazione, tra questi papabili fa parte anche Luca D’Angelo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Il direttore generale Passetti e il DS Capozucca hanno fatto il punto sulla situazione: i dettagli Giornata di conferenza stampa congiunta tra il direttore generale Passetti e il DS Capozucca per il. Proprio quest’ultimo ha comunicato che la scelta dell’è ormai imminente e l’annuncio potrebbe avvenire mercoledì o giovedì 9 giugno. Diversi i profili seguiti: Inzaghi, Andreazzoli, De Rossi, Liverani e come rivelato nella giornata di ieri dalla nostra redazione, tra questi papabili fa parte anche Luca D’Angelo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

