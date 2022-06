(Di lunedì 6 giugno 2022) TagsDinamo 2022 - 2023L'ala lituana in maglia Dinamo per altre tre stagioni La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Eimantasper le prossime tre stagioni.

Advertising

DavideFuma : RT @dinamo_sassari: ??Eimantas Bendzius ha prolungato il suo contratto con la Dinamo fino al 30 giugno 2025, diventato uno dei pilastri del… - dinamo_sassari : ??Eimantas Bendzius ha prolungato il suo contratto con la Dinamo fino al 30 giugno 2025, diventato uno dei pilastri… - PianetaBasketIT : UFFICIALE LBA | Banco di Sardegna #Sassari, Eimantas Bendzius rinnova fino al 2025 - cesaremilanti : ???? Eimantas Bendzius rimane in Sardegna: ha rinnovato fino al 2025 con la Dinamo Sassari. Colpaccio assoluto! ???? E… - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Dinamo Sassari, annunciato il rinnovo fino al 2025 di Eimantas Bendzius -

Tiscali

...La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Eimantasper ... con Piero Bucchi - condottiero di questa stagione - blindato fino ale un gruppo che può ...... il gioco da tre punti di Burnell con il tap - in di gara 2 e il rimbalzo preso dain gara 4 che è stato determinante. Aver rinnovato immediatamente Bucchi fino alè stato un grande ... Bendzius 2025 La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Eimantas Bendzius per le prossime ... di questa stagione- blindato fino al 2025 e un gruppo che può ripartire ...Il lungo tiratore Eimantas Bendžius non lascerà la Dinamo Sassari, anzi ha prolungato il suo contratto fino al 2025. Il 32enne lituano è in Sardegna dal ...