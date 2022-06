Articolo Uno Campania: “No al regionalismo differenziato” (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Articolo Uno Napoli e Articolo Uno Campania, in una nota, “denunciano con forza il tentativo del ministro Gelmini di accelerare l’iter del regionalismo differenziato”. “In un frangente così pericoloso e drammatico, per l’Italia e tutto il mondo (pandemia, guerra, crisi economica), le forze di destra – ricorda Articolo Uno – chiedono l’abolizione del Reddito di cittadinanza e si oppongono alla definizione di un salario minimo garantito (recentissima notizia, nei prossimi giorni il Bundesrat tedesco approverà la cifra minima di 12 euro l’ora; il principio del salario minimo sarà direttiva della UE, ancorché non vincolante per i paesi membri), ma, nel contempo, le stesse forze politiche vanno avanti nella ‘secessione dei ricchi'”. “Secondo notizie di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli –Uno Napoli eUno, in una nota, “denunciano con forza il tentativo del ministro Gelmini di accelerare l’iter del”. “In un frangente così pericoloso e drammatico, per l’Italia e tutto il mondo (pandemia, guerra, crisi economica), le forze di destra – ricordaUno – chiedono l’abolizione del Reddito di cittadinanza e si oppongono alla definizione di un salario minimo garantito (recentissima notizia, nei prossimi giorni il Bundesrat tedesco approverà la cifra minima di 12 euro l’ora; il principio del salario minimo sarà direttiva della UE, ancorché non vincolante per i paesi membri), ma, nel contempo, le stesse forze politiche vanno avanti nella ‘secessione dei ricchi'”. “Secondo notizie di ...

