Art Bonus 2021: Napoli premiata per il restauro dell’affresco di Mattia Preti a Porta San Gennaro (Di lunedì 6 giugno 2022) Napoli sarà premiata alla cerimonia del Concorso Art Bonus 2021 per il restauro dell’affresco seicentesco di Mattia Preti su Porta San Gennaro. L’evento si terrà all’Arena di Verona, giovedì 9 giugno alle 18. Il progetto, arrivato tra i 10 finalisti (ottavo posto con 7574 voti), riceverà la targa di ringraziamento come riconoscimento dal Concorso promosso dal Ministero della Cultura per premiare i mecenati che si sono distinti in azioni diverse nel nome dell’arte. Il restauro dell’affresco di Mattia Preti su Porta San Gennaro, il varco più antico nelle mura di Napoli, è stato sostenuto da diverse ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 giugno 2022)saràalla cerimonia del Concorso Artper ilseicentesco disuSan. L’evento si terrà all’Arena di Verona, giovedì 9 giugno alle 18. Il progetto, arrivato tra i 10 finalisti (ottavo posto con 7574 voti), riceverà la targa di ringraziamento come riconoscimento dal Concorso promosso dal Ministero della Cultura per premiare i mecenati che si sono distinti in azioni diverse nel nome dell’arte. IldisuSan, il varco più antico nelle mura di, è stato sostenuto da diverse ...

