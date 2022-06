Amalfi, bambino di 13 mesi beve liquido insetticida: ricoverato in gravi condizioni. “Sostanza contenuta nel diffusore elettrico” (Di lunedì 6 giugno 2022) Un bambino di tredici mesi, figlio di una coppia romana in vacanza nella zona di Amalfi, è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Santobono di Napoli, dopo aver ingerito del liquido insetticida. Secondo una prima ricostruzione, domenica i genitori si sono accorti che il piccolo aveva staccato il diffusore elettrico colmo di liquido antizanzare dalla presa elettrica, bevendone il contenuto. Il bimbo è stato portato prima al Pronto soccorso del presidio ospedaliero locale: qui è stato intubato e condotto al porto turistico di Maiori (Salerno) dove ad attenderlo c’era l’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale di Napoli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Undi tredici, figlio di una coppia romana in vacanza nella zona di, èinall’Ospedale Santobono di Napoli, dopo aver ingerito del. Secondo una prima ricostruzione, domenica i genitori si sono accorti che il piccolo aveva staccato ilcolmo diantizanzare dalla presa elettrica,ndone il contenuto. Il bimbo è stato portato prima al Pronto soccorso del presidio ospedaliero locale: qui è stato intubato e condotto al porto turistico di Maiori (Salerno) dove ad attenderlo c’era l’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale di Napoli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

