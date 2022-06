VIDEO MotoGP | GP Catalogna 2022 | highlights e sintesi Quartararo si invola | cadute per Bagnaia e Bastianini

Leggi su oasport

(Di domenica 5 giugno 2022) Fabioha vinto il GP di, tappa del Mondialeche è andata in scena sul circuito di Barcellona. Il francese, scattato dalla terza piazzola, ha giganteggiato in lungo e in largo in sella alla sua Yamaha, imponendosi con oltre sei secondi di vantaggio sul più immediato inseguitore. Il Campione del Mondo in carica ha allungato in testa alla classifica generale e ha messo una prima ipoteca sulla conquista del titolo iridato. Alle sue spalle si sono piazzati le Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Lo spagnolo e il francese hanno beneficiato del clamoroso errore di Aleix Espargarò. Il centauro della Aprilia ha festeggiato poiché era sicuro della conquista del podio, ma mancava ancora un giro e così il pole-man è scivolato fino alla quinta piazza, preceduto anche da Joan Mir (Suzuki). ...