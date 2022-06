Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2022 ore 18:30 (Di domenica 5 giugno 2022) Viabilità DEL 5 GIUGNO 2022 ORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI, DOVE, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, IL TRAFFICO PERMANE BLOCCATO TRA LE USCITE PER FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE Roma. SULLA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma. INFINE, SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA TORVAIANICA E CAPOCOTTA NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO. RESTANO SOSPESI I SERVIZI SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ Roma-NAPOLI E SULLA LINEA Roma-SULMONA-PESCARA, ENTRAMBE PER UN INCONVENIENTE TECNICO A Roma PRENESTINA. I TRENI SONO STATI DEVIATI SUI PERCORSI DELLE LINEE CONVENZIONALI ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 giugno 2022)DEL 5 GIUGNOORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1-NAPOLI, DOVE, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, IL TRAFFICO PERMANE BLOCCATO TRA LE USCITE PER FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE. SULLA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO. INFINE, SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA TORVAIANICA E CAPOCOTTA NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO. RESTANO SOSPESI I SERVIZI SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ-NAPOLI E SULLA LINEA-SULMONA-PESCARA, ENTRAMBE PER UN INCONVENIENTE TECNICO APRENESTINA. I TRENI SONO STATI DEVIATI SUI PERCORSI DELLE LINEE CONVENZIONALI ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso lungo la circonvallazione Gianicolense - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato via di Torrevecchia (Boccea-Quartaccio) - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato via di Casal del Marmo (stz Ottavia-Codogno) - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato in viale Trastevere - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso in via dei Caduti per la Resistenza -