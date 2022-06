**Ucraina: Mattarella, 'guerra scellerata, rischi per clima e crisi umanitarie'** (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Destino dell'uomo e destino dell'ambiente non sono mai stati così strettamente connessi come nel nostro tempo. La scellerata guerra che sta insanguinando l'Europa con l'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina sta provocando una conseguenza inevitabile sulla capacità di rispettare l'agenda degli impegni assunti per contrastare il cambiamento climatico ed evitare così, le ulteriori crisi umanitarie conseguenti". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente. Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Destino dell'uomo e destino dell'ambiente non sono mai stati così strettamente connessi come nel nostro tempo. Lache sta insanguinando l'Europa con l'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina sta provocando una conseguenza inevitabile sulla capacità di rispettare l'agenda degli impegni assunti per contrastare il cambiamentotico ed evitare così, le ulterioriconseguenti". Così il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente.

