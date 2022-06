Roland Garros | Swiatek | “Giocare in doppio misto con Nadal sarebbe straordinario”

Advertising

Eurosport_IT : MAGNIFICHE! ?????? Flavia Pennetta e Francesca Schiavone vincono il Roland Garros Legends ???????? #EurosportTENNIS |… - fanpage : Flavia Pennetta e Francesca Schiavone hanno vinto il doppio delle leggende al #RolandGarros Grande successo per l… - Eurosport_IT : Iga Swiatek manda un messaggio all’Ucraina e il Philippe Chatrier è tutto in piedi ad applaudire la polacca, fresca… - Humana83 : RT @Eurosport_IT: Nadal ha chiesto una conferenza stampa aggiuntiva dopo la finale del #RolandGarros, indipendentemente da quale sarà il ri… - iamLP9 : RT @Eurosport_IT: Nadal ha chiesto una conferenza stampa aggiuntiva dopo la finale del #RolandGarros, indipendentemente da quale sarà il ri… -

Una notizia che scuote tutto il mondo tennistico e non solo. Rafael Nadal, a ormai pochissime ore dall'atto conclusivo del2022 contro il norvegese Casper Ruud, ha richiesto una conferenza stampa aggiuntiva dopo la finale odierna, a prescindere dal risultato. Inoltre, secondo RMC ...L'olandese Jean - Julien Rojer e il salvadoregno Marcelo Arevalo non dimenticheranno facilmente il2022. Il loro trionfo in doppio vale, per entrambi, un posto nella storia. Il 40enne Rojer è il più anziano campione Slam nella specialità nell'era Open, Arevalo il primo giocatore ...Una finale storica per Rafael Nadal. Non solo perché è la quattordicesima al Roland Garros, ma perché potrebbe essere ...Nadal ha indetto una conferenza stampa aggiuntiva prevista per domani: il sospetto dei media francesi fa tremare i suoi sostenitori.