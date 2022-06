Prodi | “Pace in Ucraina? Bisogna far presto | il rischio è che Europa e Stati Uniti si dividano ancora di più”

(Di domenica 5 giugno 2022) “Usa e Cina sono decisivi per lain. L’, così divisa, non può fare molto, può fare da incoraggiamento”. A dirlo, ospite del Festival dell’economia di Trento, è stato l’ex presidente del Consiglio, Romano, intervistato dall’Ansa. Il professore ha posto l’attenzione su un aspetto: “fare, perché ilè che gli interessi dell’e deglisidi più”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'ex presidente del Consiglio ospite del Festival dell'Economia di TrentoOggi perbisogna fare presto a cercare la, perché l'emergenza alimentare, che colpirà prima di tutto l'Africa che importa grano dall'Ucraina, è dietro l'angolo. Paolo Magri ha rilevato ...TRENTO – Testimone diretto della politica, dell’economia e della geopolitica degli ultimi cinquant’anni, Romano Prodi ha spiegato al pubblico ... “Solo Cina e Usa possono portare la pace”.TRENTO. "Non sono un esperto di strategie militari ma mi dicono che per l’operazione bellica in Ucraina a Putin serviva un esercito da 4-500 mila soldati. Perché ha usato solo 140 mila militari Forse ...