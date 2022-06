Napoli, altro che Sirigu: se parte Ospina arriva un italiano (Di domenica 5 giugno 2022) Il Napoli è anche alle prese con il futuro dei portieri. Chi resta? Chi parte? Ospina ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora rinnovato a causa della distanza ancora abbastanza importante tra domanda e offerta. Per Alex Meret, invece, la situazione è diversa: può restare solo in caso di certezza di essere il primo portiere e in quel caso rinnoverà. Altrimenti, in caso di permanenza del colombiano, dirà addio per trovare maggior spazio. Gollini Napoli (Getty Images)Napoli, addio Ospina? Vicario o Gollini in pole position Se il Napoli e David Ospina non troveranno l’accordo per il rinnovo, il Napoli ha in mente di puntare subito su uno tra Vicario e Gollini. A riferirlo è l’edizione odierna de Il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 giugno 2022) Ilè anche alle prese con il futuro dei portieri. Chi resta? Chiha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora rinnovato a causa della distanza ancora abbastanza importante tra domanda e offerta. Per Alex Meret, invece, la situazione è diversa: può restare solo in caso di certezza di essere il primo portiere e in quel caso rinnoverà. Altrimenti, in caso di permanenza del colombiano, dirà addio per trovare maggior spazio. Gollini(Getty Images), addio? Vicario o Gollini in pole position Se ile Davidnon troveranno l’accordo per il rinnovo, ilha in mente di puntare subito su uno tra Vicario e Gollini. A riferirlo è l’edizione odierna de Il ...

