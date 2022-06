MotoGP | Fabio Quartararo | “Una gara fantastica! Ho spinto sin dal via | poi ho gestito vantaggio e gomme”

Leggi su oasport

(Di domenica 5 giugno 2022)ha di che sorridere dopo aver vinto il Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Mondiale2022. Sul tracciato del Montmelò il campione del mondo in carica ha messo in scena una prova eccezionale, prendendo il comando dellasin da curva 1, per poi dare il via ad una progressione impossibile da pareggiare per tutti gli altri. Il successo odierno, il secondo stagionale dopo Portimao, conferma come il pilota nativo di Nizza sia il migliore del lotto e, nonostante una Yamaha che paga dazio in fatto di velocità di punta, è in grado di fare la differenza in ogni altro aspetto, dominando la scena. Anche la classifica generale inizia a sorridere in maniera più decisa a “El Diablo” dato che ora lo vede comandare con 22 lunghezze disul più immediato inseguitore, Aleix ...