LIVE Motocross MXGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: tra poco al via gara-2 (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16.53 Si concluderà con gara-2 il Gran Premio di Francia della MXGP; tanti colpi di scena, tanto divertimento in gara-1, potrebbe accadere lo stesso anche per il secondo appuntamento odierno. 16.50 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, ben ritrovati! Dopo un entusiasmante primo atto, siamo pronti per raccontarvi gara-2! 15.05 Per il momento è tutto; grazie per averci seguito, appuntamento alle 17:10 per vivere insieme gara-2! 15.03 Non ci siamo di certo annoiati, e sarà lo stesso senza alcun dubbio anche per gara-2, in programma alle 17:10. 15.00 Emblematico il sorpasso di Seewer a due giri dal termine: Prado era rimasto davanti a tutti per l'intera gara, riuscendo a resistere agli

