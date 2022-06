LIVE Moto3, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Guevara in testa al warm-up davanti a Foggia; alle 11:00 la gara (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI warm-UP E gara DEL GP DI Catalogna DI MOTOGP alle 9.40 E 14.00 9.23 Per il momento è tutto, grazie per aver seguito con noi il warm-up di Moto3. Appuntamento alle 11:00 per la gara! 9.20 Sessione positiva per Carlos Tatay, quarto a 0.167 da Guevara. Quindicesimo Stefano Nepa, 23esimo Matteo Bertelle, 27° Elia Bartolini. 9.17 Dopo i primi giri con buoni tempi, le prestazioni di Deniz Öncü sono calate al punto da terminare il warm-up al tredicesimo posto. 9.14 Terza posizione per Jaume Masia, +0.154 da Guevara; nono Sergio Garcia, in top 10 Andrea Migno, decimo. Solo ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-UP EDEL GP DIDI MOTOGP9.40 E 14.00 9.23 Per il momento è tutto, grazie per aver seguito con noi il-up di. Appuntamento11:00 per la! 9.20 Sessione positiva per Carlos Tatay, quarto a 0.167 da. Quindicesimo Stefano Nepa, 23esimo Matteo Bertelle, 27° Elia Bartolini. 9.17 Dopo i primi giri con buoni tempi, le prestazioni di Deniz Öncü sono calate al punto da terminare il-up al tredicesimo posto. 9.14 Terza posizione per Jaume Masia, +0.154 da; nono Sergio Garcia, in top 10 Andrea Migno, decimo. Solo ...

