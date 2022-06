LIVE Giro del Delfinato 2022, prima tappa in DIRETTA: Wout van Aert subito leader, Velasco e Tiberi con i migliori (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA tappa DI OGGI LA DIRETTA LIVE DELLA CLASSICA DI BRUXELLES DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELL’ADRIATICA IONICA RACE DALLE 13.00 15.08 Si chiude qui la DIRETTA della prima tappa del Giro del Delfinato 2022! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata con OA Sport! 15.07 Il miglior italiano quest’oggi è Simone Velasco dell’Astana Qazaqstan, undicesimo. Ventitreesimo Antonio Tiberi (Trek-Segafredo). Da segnalare che Damiano Caruso ha chiuso con un ritardo di 1’38”. 15.06 Ovviamente, con questa vittoria van Aert è ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADI OGGI LADELLA CLASSICA DI BRUXELLES DALLE 14.00 LADELLADI OGGI DELL’ADRIATICA IONICA RACE DALLE 13.00 15.08 Si chiude qui ladelladeldel! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata con OA Sport! 15.07 Il miglior italiano quest’oggi è Simonedell’Astana Qazaqstan, undicesimo. Ventitreesimo Antonio(Trek-Segafredo). Da segnalare che Damiano Caruso ha chiuso con un ritardo di 1’38”. 15.06 Ovviamente, con questa vittoria vanè ...

