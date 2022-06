Kiev colpita da bombardieri Tu - 95. Missile russo sorvola sito nucleare - Esteri - quotidiano.net

Advertising

TgLa7 : #guerraucraina, #Kiev, capitale colpita con bombardiere Tu-95 da Mar Caspio - TGL24H : RT @TgLa7: #guerraucraina, #Kiev, capitale colpita con bombardiere Tu-95 da Mar Caspio - tg2rai : #Ucraina, nuovo attacco alla capitale. Colpita all'alba da un bombardiere strategico. E #Putin torna a minacciare:… - Miti_Vigliero : Kiev colpita da un bombardiere Tu-95 in volo sul Mar Caspio @sole24ore - IdeaCulturale : RT @MFerraglioni: Non inizia bene la giornata, #Kiev colpita da un missile russo a lungo raggio dal #marcaspio #Ucraina #UkraineRussiaWar… -

Secondo Mosca, nei raid susono stati distrutti carri armati T - 72 forniti dai Paesi dell'Europa orientale agli ucraini. Abbattuti anche "altri veicoli corazzati che erano negli hangar". Il ...A Firenze sboccia "Un fiore per l'Ucraina". Nella città storicamente gemellata condieci associazioni si uniscono per dare vita a una serata di solidarietà e accoglienza, con lo ...e ...Allo stesso tempo, come dicevamo prima, Putin sa bene che la nuova fornitura di missili ha una gittata limitata. " Se l'Occidente fornirà missili a lungo raggio a… Leggi ...La continua pressione nel Lugansk e nel Donetsk, assieme al lancio di raid su Kiev, rappresentano in questi giorni la “miccia” più preoccupante di una terza guerra mondiale ancora ipotetica ma ...