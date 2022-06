Juventus, De Ligt dubbioso: “Deciderò se rinnovare, i quarti posti non bastano” (Di domenica 5 giugno 2022) “Al momento sono in corso delle discussioni e, quando arriverà il momento giusto, Deciderò se rinnovare o se guardare altrove“. Lo ha detto Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, in merito al suo futuro. Il centrale classe ’99 è infatti in trattativa con i bianconeri per un eventuale rinnovo del rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. L’ex Ajax è però finito nel mirino di alcune big europee (Chelsea su tutte) e il futuro non è ancora deciso. De Ligt ha, nel suo attuale accordo, una clausola rescissoria di 125 milioni di euro, che potrebbe salire a 145 al termine della prossima stagione. “Ho sempre preso delle decisioni in base al progetto sportivo e i due quarti posti consecutivi non bastano. Bisogna fare un passo in avanti – ha detto De ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) “Al momento sono in corso delle discussioni e, quando arriverà il momento giusto,seo se guardare altrove“. Lo ha detto Matthijs de, difensore della, in merito al suo futuro. Il centrale classe ’99 è infatti in trattativa con i bianconeri per un eventuale rinnovo del rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. L’ex Ajax è però finito nel mirino di alcune big europee (Chelsea su tutte) e il futuro non è ancora deciso. Deha, nel suo attuale accordo, una clausola rescissoria di 125 milioni di euro, che potrebbe salire a 145 al termine della prossima stagione. “Ho sempre preso delle decisioni in base al progetto sportivo e i dueconsecutivi non. Bisogna fare un passo in avanti – ha detto De ...

