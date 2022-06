Günther Anders | tutto ciò che la condizione di esiliato nega alla vita

Advertising

CDraganete : @lapoelkann_ Leggi 'L'uomo è antiquato' di Günther Anders - DialoghiPistoia : Affaticati da eventi traumatici e inattesi, sembriamo incapaci di rispondere all’emergenza. “L’uomo è antiquato”:… -

Micromega

Ma per questo occorre rifondare la base etica della società, appiattita a livelli impiegatizi se non peggio, come spiegano vari filosofi, da Guntherad Heidegger e a Umberto Galimberti. Quest'...Su questo terreno infatti, come ebbe modo di scrivere Gunther, siamo semplicemente inadatti, inferiori ed antiquati. MicroMega 3/2022: Almanacco di filosofia - Presentazione e sommario