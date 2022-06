Galles, Bale: “Non mi ritiro. Sosteniamo l’Ucraina ma vogliamo andare ai Mondiali” (Di domenica 5 giugno 2022) “Non sto pensando al futuro e sono concentrato solo sulla gara contro l’Ucraina. Il mio futuro non dipenderà da questa partita. Non mi ritiro, credo sia improbabile e ho anche tantissime offerte“. Così Gareth Bale, capitano del Galles, che sfiderà la formazione ucraina nella sfida decisiva per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. “Se mi scuserò con l’Ucraina nel caso vincessimo? Per quanto orribile possa sembrare, no. Dato che è una partita di calcio ed è una competizione a cui vogliamo partecipare anche noi. Tutti nel mondo sostengono l’Ucraina. È lo sport che unisce tutti. Capiamo cosa possa significare per loro ma anche noi vogliamo andare al Mondiale. vogliamo dare gioia al nostro ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) “Non sto pensando al futuro e sono concentrato solo sulla gara contro. Il mio futuro non dipenderà da questa partita. Non mi, credo sia improbabile e ho anche tantissime offerte“. Così Gareth, capitano del, che sfiderà la formazione ucraina nella sfida decisiva per le qualificazioni ai2022 in Qatar. “Se mi scuserò connel caso vincessimo? Per quanto orribile possa sembrare, no. Dato che è una partita di calcio ed è una competizione a cuipartecipare anche noi. Tutti nel mondo sostengono. È lo sport che unisce tutti. Capiamo cosa possa significare per loro ma anche noial Mondiale.dare gioia al nostro ...

Advertising

sportface2016 : #Galles, Gareth #Bale: 'Non mi ritiro, sono concentrato sulla gara con l'#Ucraina. Per loro è importante, ma anche… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GALLES - Bale: 'Voglio vincere, per i nostri tifosi e per il mio paese' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GALLES - Bale: 'Voglio vincere, per i nostri tifosi e per il mio paese' - susydigennaro : RT @napolimagazine: GALLES - Bale: 'Voglio vincere, per i nostri tifosi e per il mio paese' - apetrazzuolo : GALLES - Bale: 'Voglio vincere, per i nostri tifosi e per il mio paese' -