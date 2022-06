Elton John ‘tradisce’ la Regina Elisabetta per l’addio ai fan a Milano: “È il nostro ultimo show per divertirci al massimo” – Scaletta e curiosità (Di domenica 5 giugno 2022) “È il nostro ultimo show in Italia, quindi ci divertiremo al massimo”. E così è stato. Un inchino, un bacio e un arrivederci. Un addio definitivo al pubblico italiano, accorso in massa allo Stadio San Siro di Milano. Per una notte Elton John è stata la superstar della “Scala del pop-rock”. Un’occasione speciale dal sapore agrodolce per i fan italiani che hanno dovuto salutare uno dei grandi geni della musica mondiale. L’artista aveva già annunciato nel 2018 che il “Farewell Yellow Brick Road – The Final Tour” – come recita il titolo stesso – sarebbe stato il suo ultimo tour in giro per il mondo con 300 date previste. show che sono stati poi bloccati e riprogrammati, causa pandemia e operazione all’anca nel settembre 2021. Il nome del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) “È ilin Italia, quindi ci divertiremo al”. E così è stato. Un inchino, un bacio e un arrivederci. Un addio definitivo al pubblico italiano, accorso in massa allo Stadio San Siro di. Per una notteè stata la superstar della “Scala del pop-rock”. Un’occasione speciale dal sapore agrodolce per i fan italiani che hanno dovuto salutare uno dei grandi geni della musica mondiale. L’artista aveva già annunciato nel 2018 che il “Farewell Yellow Brick Road – The Final Tour” – come recita il titolo stesso – sarebbe stato il suotour in giro per il mondo con 300 date previste.che sono stati poi bloccati e riprogrammati, causa pandemia e operazione all’anca nel settembre 2021. Il nome del ...

rmc_official : Siamo al concerto di Elton John a San Siro! Che magia. #EltonJohn #RadioMonteCarlo - repubblica : Elton John incanta i 50mila a San Siro, ma li obbliga a rimanere seduti [di Luigi Bolognini] - Corriere : Elton John, l’ultimo tour: «A Milano una serata specialissima, non farò altri live in Italia» - IlContiAndrea : Il racconto di una serata magica. Elton John ‘tradisce’ la Regina Elisabetta per l’addio ai fan a Milano: “È il no… - fkamaryo : Nella mia vita due cose dovevo fare: vedere i Queen e vedere Elton John. ?? ora possso crepare...ma di sabato ?? -