È morta Laura Grey, voce di Napoli e di The Voice Senior. Aveva 81 anni (Di domenica 5 giugno 2022) La musica partenopea è in lutto, perché si è spenta una delle sue voci più belle, di una vera figlia di Napoli: la notizia della morte di Laura Grey, al secolo Vincenzina Agrillo, ha scosso tantissime persone che si sono appassionate alla sua musica, alla sua voce “verace”, a quella tonalità che è impossibile da imitare o da riprodurre. Un talento che si ha, oppure no. Il debutto a 14 anni, la partecipazione a The Voice Senior, il suo sogno di cantare: una vita al massimo, dedita alle note napoletane. Addio a Laura Grey, figlia e voce di Napoli Si è spenta il 5 giugno 2022, in un pomeriggio d’estate, a Bagnoli, dove ormai viveva da tempo: Laura Grey, classe 1941, è ... Leggi su dilei (Di domenica 5 giugno 2022) La musica partenopea è in lutto, perché si è spenta una delle sue voci più belle, di una vera figlia di: la notizia della morte di, al secolo Vincenzina Agrillo, ha scosso tantissime persone che si sono appassionate alla sua musica, alla sua“verace”, a quella tonalità che è impossibile da imitare o da riprodurre. Un talento che si ha, oppure no. Il debutto a 14, la partecipazione a The, il suo sogno di cantare: una vita al massimo, dedita alle note napoletane. Addio a, figlia ediSi è spenta il 5 giugno 2022, in un pomeriggio d’estate, a Bagnoli, dove ormai viveva da tempo:, classe 1941, è ...

