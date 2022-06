Dirette Notte infernale a Kiev | i russi tornano a devastare la capitale | l' ipotesi | le ragioni dell' attacco a sorpresa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 giugno 2022) Si entra nel 102esimo giorno di guerra. Laa aumenta il livello'offensiva in Donbass e torna ad attaccare, dove sono state segnalate molteplici esplosioni. Bombardato anche un monastero, accuse reciproche trae Mosca. Nel frattempo, inizia l'esercitazione Nato nel Mar Baltico: durerà fino al 17 giugno e coinvolge 14 Paesi. Il Cremlino contro Roma: parla di campagna anti-russa in Italia. Ore 09.02, più di 31 mila soldatiuccisi dall'inizioa guerra Sono circa 31.150 i soldatiuccisi in Ucraina dall'inizio'invasione, secondo l'esercito di. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che dopo 102 giorni di conflitto si registrano ...